Pedersen stoomt zich op vreemde manier klaar voor strijd met Van Aert: "Het is verschrikkelijk"

Mads Pedersen reed een uitstekend voorjaar en mag zich straks ook in de Giro tonen. De Deen bereidt zich op een atypische manier voor op de eerste grote ronde van het jaar.

Wout van Aert bereidt zich al iets meer dan een week voor in Italië op zijn debuut in de Giro. Voor Mads Pedersen wordt het dan weer zijn vierde Giro, maar zijn voorbereiding is wel heel atypisch te noemen.

De Deen rijdt dan ook niet buiten, maar wel binnen op de rollen. En hij rijdt ook maar een uurtje per dag, maar wel volledig ingepakt in winterkledij. In de podcast Long Distance legt Pedersen uit hoe het werkt.

Pedersen traint op warmte

"Hoe ik het doe: ik begin op 270 watts. Vanaf dat moment laat ik gewoon mijn hartslag stijgen tot ik klaar ben. In de laatste 15 minuten blijf ik tussen de 255 en 270 watts. Mijn hartslag start op 110, en eindigt rond de 175, 180."

"Het is verschrikkelijk, maar ook verschrikkelijk effectief. Het is een akelige manier om te trainen. Ik rijd liever een week lang zeven uur per dag." Maar er is natuurlijk ook een reden waarom Pedersen zich op deze manier voorbereidt op de Giro.

"Het betaalt zich echt uit. Het zorgt voor meer plasma in je bloed, maar het activeert warmte-aanpassing." En zo kan Pedersen zich betere wapenen tegen de warmte in Italië.