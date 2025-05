🎥 Chaos in ploegentijdrit van Vuelta: Ferrand-Prévot spaart jury en UCI niet in stevige uithaal

De Ronde van Spanje voor vrouwen is van start gegaan met een chaotische ploegentijdrit. Niet alle vrouwen van Visma-Lease a Bike stonden op tijd op het startpodium en verloren zo kostbare tijd.

Voor de ploegentijdrit van de Vuelta waren er problemen met de controle van de tijdritfietsen van enkele rensters. Dat duurde bij enkele ploegen lang, waardoor ze niet op tijd op het startpodium stonden voor de start.

Dat was onder meer het geval bij Visma-Lease a Bike. De Britse Imogen Wolff moest zelfs vanuit de afleiding van de auto's starten om haar net gestarte ploegmaats nog bij te halen. Visma-Lease a Bike werd uiteindelijk tiende op 20 seconden.

Ferrand-Prévot kritisch voor jury en UCI

Kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot was niet te spreken over de hele situatie. "What the fuck! Hoe kan de organisatie van een grote ronde zo amateuristisch zijn?", zei de Française in een bericht op haar sociale media dat ze intussen verwijderde.

"Was de jury aan het slapen toen ze onze fietsen moesten controleren? We waren 20 minuten voor de start daar en twee van onze rensters waren niet op tijd klaar. We bleven tegen de jury zeggen dat we moesten vertrekken, maar het leek erop alsof ze aan het chillen waren."

Ferrand-Prevot was dan ook kritisch voor de jury en de UCI. "We hebben zoveel voorbereiding en moeite gedaan, voor niets. We verliezen nu zoveel tijd in het algemeen klassement. UCI, je gaat voor een eerlijke sport, maar dan is dit niet de manier waarop je het moet doen."