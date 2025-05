Belgisch klimtalent begint aan Vuelta met zéér specifiek doel

Justine Ghekiere heeft al een ferme verzameling truitjes in de kast hangen. En de komende week gaat er mogelijk nog wat extra in de kast komen. Al spreekt de Belgische niet meteen met het grootste vertrouwen over wat er aan het gebeuren is of moet.

Justine Ghekiere weet wat ze wil in de befaamde Vuelta España Femenina by Carrefour.es. De blauwe bergtrui is het grote doel van de renster, omdat ze op die manier een unieke trilogie kan volmaken. Ghekiere was vorig jaar de koningin te rijk toen ze op het podium van de Tour de France mocht pronken met de bolletjestrui als beste klimster van een weergaloze Tour voor de Belgen. Triologie volmaken? En in de Giro won ze ook ooit eens de bergtrui. En dus is ze al sinds vorig jaar bezig met van de bergtrui in de Vuelta een speciaal doel te maken. "Tijdens de Waalse klassiekers heb ik in Spanje getraind, terwijl ik vorig jaar nog al die koersen meepikte. Geloof me, daar word je echt niet veel beter van. Nu heb ik drie weken heel veel volume gedraaid en daar kom ik altijd sterker uit", aldus Ghekiere bij Wielerflits. "Ik heb een heel mooi trainingsblok gedaan en kijk ernaar uit om te zien waar ik sta ten opzichte van de rest. Hopelijk wordt het harde werk beloond." Ghekiere beseft wel dat het niet makkelijk zal worden. Ze zal mogelijk meer geviseerd worden, omdat ze al prijzen van die orde heeft gepakt.