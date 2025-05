"Jan Bakelants krijger": Ruben Van Gucht komt met veel lof na horrorblessures

Jan Bakelants is een bezige bij. De voorbije jaren heeft hij zich na het actief wielrennen al bezig gehouden met commentaar geven en in Wielerclub Wattage, maar ook op de fiets is hij nog steeds actief. Al loopt dat niet altijd even goed af.

Jan Bakelants is al een tijdje aan het gravelracen. Daarmee is maar een van de heel veel renners die dat al dan niet na hun carrière aan het doen zijn. Al is het natuurlijk niet zonder gevaar. Traka 200 De Traka 200 in het Spaanse Catalonië is een van de bekendste gravelraces in de wereld. En daar was Jan Bakelants nu ook bij. Al bekocht hij het met de nodige blessures. Bakelants werd 29e en deed dat met een paar ferme geschaafde knietjes. De beelden werden gedeeld op de social media en ook Ruben Van Gucht deelde de beelden. Bakelants de krijger "29e met deze blessures. Jan Bakelants krijger", klonk het onder meer op zijn verhaal. Mooie lof van zijn collega van Wielerclub Wattage. Ook wij willen Bakelants bij deze alvast veel beterschap wensen. Het sportieve dan? De overwinning ging naar Mads Würtz Schmidt, de Deense ex-prof van onder meer Israel - Premier Tech. Die was al toe aan zijn derde overwinning op een rij. Daan Soete werd beste Belg met een knappe zesde plaats.