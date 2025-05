Lefevere legt de kroon bloot: "Weet je hoeveel er mij gebeld hebben?"

Patrick Lefevere was meer dan 20 jaar CEO van Soudal Quick-Step en maakte daarin heel wat mee. Veel mooie momenten, maar ook dieptepunten. Nu kan hij het op een andere manier bekijken.

Dit voorjaar was Patrick Lefevere nog steeds overal te gast, want binnen het wielermilieu heeft hij wel nog heel wat vrienden. Maar binnen zijn gewezen ploeg Soudal - Quick Step is dat eigenlijk toch ietwat anders, zo blijkt.

Afscheid was groot feest, maar ...

In december gaf hij zijn afscheid prijs op ploegstage in Calpe. En dat was toen een groot feest, al was er toch een beetje een negatieve nasmaak aan.

“Het was heel chique: Zdenek Bakala en zijn madam waren speciaal met de privévlieger overgekomen, ik kreeg een staande ovatie, ik moest als een dirigent teken doen dat het genoeg was. We hebben twee dagen fel gefeest, heel leuk."

Niet verrassend

Om vervolgens verder te gaan in Het Laatste Nieuws: “Maar hoeveel van de 180 man die daar bij waren hebben me de voorbije vijf maanden gebeld, denk je?”

Het ging over amper tien mensen. Zelden belt er iemand uit het team spontaan naar Lefevere, al zit hij daar niet eens zo hard mee in. Het was volgens hem ook allemaal op voorhand ingecalculeerd - verrast was hij dus niet.