Movistar krijgt boete na chaos in ploegentijdrit, maar Visma-Lease a Bike laat het er niet bij

Chaos in de ploegentrijdrit van de Vuelta voor vrouwen. Er werd gewezen naar de vrouwen van Movistar, die een boete kregen van de UCI. Visma-Lease a Bike laat het er echter niet bij.

Visma-Lease a Bike en Uno-X Mobility konden niet op volle sterkte starten in de ploegentijdrit van de Vuelta. Ze kwamen te laat aan het startpodium omdat de jury nog bezig was met het controleren van hun fietsen.

Volgens de UCI de schuld van Movistar, dat te laat was bij de controle en zo een domino-effect creëerde voor andere ploegen die achter hen van start moesten gaan. De rensters van de Spaanse ploeg en hun ploegleider kregen een boete.

Vrouwen van Movistar krijgen boete, Visma-Lease a Bike dient klacht in

Ze moeten allemaal 200 Zwitserse frank of zo'n 214 euro betalen. Maar bij Movistar wijzen ze ook naar de jury. "Toen onze rensters aankwamen was de jury nog bezig met de ploeg voor ons", zegt ploegleider Kelvin Dekker.

"Wij waren inderdaad niet op tijd, maar we hebben alsnog moeten wachten. Onze laatste renster was 5 seconden voor de start op het podium, daarna werd het steeds erger."

Pauline Ferrand-Prévot, kopvrouw van Visma-Lease a Bike, was ook bijzonder boos over de gang van zaken. Haar ploeg heeft een formele klacht ingediend bij de UCI. "De UCI-jury erkende dat er fouten zijn gemaakt in de organisatie van het startproces, maar gaf aan geen verdere actie te zullen ondernemen."