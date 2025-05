Patrick Lefevere is streng voor aanwinsten van Soudal Quick-Step na mislukt voorjaar

Soudal Quick-Step kwam er in de monumenten opnieuw niet aan te pas. Patrick Lefevere wijst onder meer naar de versterkingen die niet het gehoopte niveau hebben gehaald.

Casper Pedersen 26ste in Milaan-Sanremo, Yves Lampaert 38ste in de Ronde van Vlaanderen, Yves Lampaert 28ste in Parijs-Roubaix en Mauri Vansevenant 35ste in Luik-Bastenaken-Luik. Dat waren de beste resultaten van Soudal Quick-Step in de monumenten.

Voor een ploeg die het gewoon is om mee te strijden voor de zege is dat niet goed genoeg. Al botste Soudal Quick-Step net als alle andere ploegen op Van der Poel en Pogacar, die elk twe monumenten wonnen dit voorjaar.

Transfers van Soudal Quick-Step mislukt

"Maar dat verklaart alleen waarom wij niet winnen, niet waarom we geen renners bij de top vijfentwintig hebben", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Want The Wolfpack deed afgelopen winter wel inspanningen om het beter te doen.

Zo werden onder meer Dries Van Gestel (TotalEnergies), Pascal Eenkhoorn (Lotto) en Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) aangetrokken. "De transfers zijn geen schot in de roos. Ethan Hayter krijgen we voorlopig niet aan de praat. Wringen in een peloton is duidelijk niet zijn grote kracht."

Een vierde plaats in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland is voorlopig het beste resultaat van Hayter. In de Brabantse Pijl hengelde Hayter de hele dag achteraan het peloton en eindigde uiteindelijk 36ste.