Pijnlijk: zieke Belgische ziet groot doel aan haar voorbij gaan

Lotte Claes was dé revelatie van het voorjaar. De Belgische zit nog niet eens al te lang op de fiets, maar maakte indruk met een verrassende overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad.

Lotte Claes was de verrassende overwinnares in de Omloop Het Nieuwsblad. Ze liet de voorbije maanden al een paar leuke resultaten optekenen en dus was ze een van de Vlaamse rensters om naar uit te kijken.

Groot doel gaat voorbij

Ook in de Ronde van Spanje die zondag begint. Maar daar zal ze voor moeten passen. De renster is ziek en zal daarom dus niet kunnen starten in de Ronde van Spanje. Dat is een ferme domper op de feestvreugde.

Volgens Sporza begon de miserie al in Luik-Bastenaken-Luik. Toen raakte de renster al ziek en had ze het lastig om de race uit te rijden.

Zieke Claes

Ze deed dat wel nog, maar van harte was het niet. We gaan niet de plastisch worden over de euvels, maar genieten was het allerminst.

De Vuelta voor vrouwen opent zondag met een ploegentijdrit. Er komen nu dus nog amper zes Belgen aan de start met Justine Ghekiere, Julie Van de Velde en Marthe Goossens (allen AG Insurance-Soudal) en Audrey De Keersmaeker, Dina Boels en Esmée Gielkens (allen Lotto Ladies).