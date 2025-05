🎥 Justine Ghekiere grijpt net naast grote doel, Marianne Vos wint met overmacht in de Vuelta

Na de chaotische ploegentijdrit op dag één is ook de tweede etappe niet vlekkeloos verlopen in de Vuelta Femenina. Marianne Vos was bijzonder dominant in de sprint en pakte haar eerste zege van het seizoen.

Justine Ghekiere heeft een doel gemaakt van de bergtrui in deze Vuelta en moest in de eerste etappe in lijn meteen aan de bak. Net na de start doemde de Alt de la Creu d'Aragall (9 km à 4.3%) op, waar tien punten lagen voor de eerste renster. Ghekiere streed mee voor de eerste bergpunten, maar moest de volle buit wel laten aan de Spaanse Ane Santesteban. Geen bergtrui voor Ghekiere dus, maar met acht punten deed ze wel een goede zaak voor de rest van de Vuelta. Vos sprint dominant naar de zege Op zo'n 15 kilometer van de streep werd het peloton nog opgeschrikt door een valpartij. Anna van der Breggen was daarbij betrokken, maar zij kon snel terugkeren. Neve Bradbury kwam ook ten val, zij verloor meer dan twee minuten. In de straten van Sant Boi de Llobregat werd er echter gesprint voor de zege. Marianne Vos kon rekenen op een uitstekende lead-out van haar ploeg Visma-Lease a Bike en sneed zo als eerste de laatste bocht aan op 150 meter van de streep. Vos sloeg meteen een kloofje en sprintte met veel overmacht naar de zege. De Italiaanse Paternoster werd tweede en pakt dankzij de zes bonificatieseconden de leiderstrui over van Ellen van Dijk. 🚴🇪🇸 | Marianne Vos kan sturen, Marianne Vos kan sprinten. Die combinatie bezorgt haar ritwinst na een knotsgekke finale in de Vuelta Femenina! 🙌🇳🇱



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/qmvzhI0eSq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 5, 2025