'Jasper Stuyven (33) neemt opvallende beslissing over zijn toekomst'

Het contract van Jasper Stuyven loopt eind dit jaar af bij Lidl-Trek. Hij rijdt al elf jaar voor de Amerikaanse ploeg, maar hij zou wel eens aan zijn laatste maanden kunnen bezig zijn.

Al zijn hele profcarrière rijdt Jasper Stuyven bij het Amerikaanse Lidl-Trek en de voorgangers Trek Factory Racing en Trek-Segafredo. In 2014 maakte hij na twee jaar bij beloftenteam Bontrager Cycling Team de overstap naar Trek.

Negen keer won Stuyven in het shirt van de Amerikaanse ploeg. Daarbij heel wat mooie overwinningen zoals een rit in de Vuelta in 2015, Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016, de Omloop Het Nieuwsblad in 2020 en Milaan-Sanremo in 2021.

Dit voorjaar presteerde Stuyven ook op een hoog niveau met een vijfde plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Na zijn vierde plaats in 2021 het beste resultaat ooit van Stuyven in de Ronde.

Vertrekt Stuyven na elf jaar bij Lidl-Trek?

Eind dit jaar loopt het contract van Stuyven af bij Lidl-Trek en volgens de goed geïnformeerde Daniel Benson zal de Leuvenaar verrassend genoeg na elf jaar andere oorden opzoeken. Waar de toekomst van Stuyven ligt, is wel nog niet duidelijk.

Voor heel wat Belgische ploegen zou Stuyven zeker nog een meerwaarde kunnen zijn in de klassiekers. Zowel Soudal Quick-Step, Lotto als Intermarché-Wanty konden dit voorjaar alleen maar dromen van een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen.