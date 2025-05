Mist spuien of is er meer aan de hand? Wout van Aert zorgt voor mysterie vlak voor de Giro

Vrijdag gaat in het Albanese Durrës de 108ste Giro d'Italia van start. Wout van Aert maakt zijn debuut in de Giro, maar hij zorgt toch voor vragen de voorbije dagen.

Sinds een tiental dagen verblijft Wout van Aert in de buurt van het Italiaanse Lucca om zich met een stage voor te bereiden op zijn eerste Giro. Die gaat vrijdag van start in Albanië, woensdag staat de ploegenpresentatie op het programma.

Pas dan zal wellicht het een en het ander duidelijk worden over Van Aert. Op Strava liet Van Aert vorige week uitschijnen dat hij een verkoudheid had opgelopen, niet ideaal in de korte voorbereidingsperiode die hij had na de Amstel Gold Race.

Van Aert klaar voor de Giro?

Vrijdag zette Van Aert voor het laatst een trainingsrit op zijn Strava, in de buurt van Lucca ging hij toen zo'n 56 kilometer rijden. Sindsdien is het stil rond Van Aert, ook op zijn sociale media liet hij niets meer van zich weten.

Is er meer aan de hand met Van Aert of wil hij de concurrentie niet veel wijzer maken met zijn allerlaatste test voor de Giro? Of genoot Van Aert gewoon van een laatste weekendje samen met zijn gezin voor er weer drukke maanden aankomen?

Wat het ook is, Van Aert droomt ervan om in Albanië al de roze trui te veroveren. De eerste rit is meteen pittig met een beklimming op zo'n tien kilometer van de streep. Als Van Aert daar geen tijd verliest, kan hij in de tijdrit van 13,7 kilometer op dag twee een gooi doen naar het roze.