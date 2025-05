Moet Pogacar schrik hebben voor Vingegaard in de Tour? "Zou me toch zorgen maken..."

Over exact twee maanden gaat op 5 juli in Rijsel de Tour van start. Tadej Pogacar wordt gezien als de grote topfavoriet, maar wordt Jonas Vingegaard niet te veel onderschat?

Met zeges in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar ook podiumplaatsen in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race reed Tadej Pogacar een indrukwekkend voorjaar.

De Sloveen lijkt zijn hoge niveau van vorig jaar gewoon door te trekken. Jonas Vingegaard overtuigde dan weer veel minder. Hij won wel de Ronde van de Algarve, maar gaf op in Parijs-Nice door een val en kwam sindsdien niet meer in actie.

Pogacar wordt al de grote favoriet gezien voor de Tour, maar daar is ex-renner Adam Blythe het niet mee eens. "Als je twee jaar teruggaat, liep Vingegaard anderhalve minuut op hem uit in één tijdrit", zegt Blythe bij TNT Sports. "Ik denk dat dat vergeten wordt." Al was ook Pogacar toen niet in topvorm door zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik.

Moet Pogacar schrik hebben van Vingegaard?

"Ik denk niet dat ze hem onderschatten, maar als je kijkt naar wat Jonas vorig jaar deed... Hij won toen die etappe nadat hij slechts zes weken op de fiets had gezeten (na zijn zware val in het Baskenland, nvdr.) in de aanloop naar de Tour."

"Hij slaagde er nog altijd in om de beste Tadej die we tot dan toe hadden gezien, te verslaan. Hij heeft nu een veel betere voorbereiding dan vorig jaar. Als ik UAE Team Emirates-XRG was, zou ik me zorgen om hem maken. Als Jonas in topvorm is, heeft Tadej hem nog nooit verslagen."