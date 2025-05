Patrick Lefevere liet zich rollen door Yves Lampaert: "Atypisch voor een West-Vlaming"

Soudal Quick-Step staat voor een belangrijke maanden met heel wat aflopende contracten. Onder meer het zware contract van Yves Lampaert loopt eind dit jaar af.

Zal Remco Evenepoel zijn contract verlengen of moet Soudal Quick-Step deze winter cashen voor zijn laatste contractjaar ingaat? En hoe zal de rest van de ploeg er in 2026 uitzien? Er ligt namelijk heel wat werk op de plank.

Van maar liefst 17 renners loopt dit jaar het contract af, op dit moment heeft Soudal Quick-Step maar 13 renners onder contract voor 2026. Het contract van Tim Merlier en Bert Vanlerberghe werd verlengd tot 2028, Paul Magnier tekende bij tot 2027.

Lampaert tekende stevig contract na Tourzege in 2022

Over heel wat andere renners is er echter nog onzekerheid over hun toekomst bij de ploeg. "Wat doet bijvoorbeeld Yves Lampaert, die niet zal kunnen verlengen aan zijn huidige voorwaarden", vraagt Patrick Lefevere zich af bij Het Nieuwsblad.

Lefevere liet Lampaert in 2022 bijtekenen toen hij de openingstijdrit won in de Tour in Kopenhagen en de gele trui veroverde. Want het contract van Lampaert liep dat jaar ook af bij Soudal Quick-Step.

"Het was heel atypisch voor een West-Vlaming om zo lang te durven wachten en voor mij ook weer een wijze les: wegblijven van stylo’s en papier in momenten van euforie", stelt Lefevere nog. Daarna deelde hij geen stevige contracten meer uit.