Ploegleider Lodewyck helder over Evenepoel na wisselvallige week: "Mogen we absoluut niet van spreken"

Remco Evenepoel sloot een wisselvallige Ronde van Romandië af met winst in de tijdrit. Ploegleider Klaas Lodewyck is wel tevreden met de week van Evenepoel in Zwitserland.

In de Ronde van Romandië eindigde Remco Evenepoel nooit buiten de top 25, maar toch waren er opnieuw twijfels na de koninginnenrit van zaterdag. Evenepoel werd toen elfde, maar verloor meer dan anderhalve minuut op Martinez en Almeida.

Toch ziet ploegleider Klaas Lodewyck het anders. "Remco heeft hier geen enkele slechte dag gehad, hoewel sommigen dat beweren. Van een offday mogen we absoluut niet spreken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Goede test voor Evenepoel in hooggebergte

Als Evenepoel een echte offday had gehad, dan was hij volgens Lodewyck in de auto gestapt en naar huis gereden. Nu verloor de olympische kampioen maar anderhalve minuut op renners die in topvorm waren.

"Ik denk dat er maar weinig renners zijn die slechts anderhalve minuut zouden verliezen op die klim als ze niet honderd procent in vorm zijn." Die aankomst op 2000 meter was dan ook een goede test om te zien waar Evenepoel staat in het hooggebergte.

Daar is duidelijk nog werk aan, maar Evenepoel heeft daar ook nog de tijd voor. Nu neemt hij enkele dagen rust, daarna vertrekt hij voor drie weken op hoogtestage naar de Sierra Nevada.