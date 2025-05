Van Hooydonck waarschuwt Pogacar en Van der Poel voor 'probleem' Thibau Nys in de Tour

Thibau Nys maakte heel wat indruk dit voorjaar met onder meer een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Hij droomt ook van de Tour, Nathan Van Hooydonck ziet dat wel zitten.

Twaalfde in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. Thibau Nys deed het meteen uitstekend bij zijn debuut in de heuvelklassiekers. Nys maakte indruk op alles en iedereen.

Zeker omdat hij na zijn vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik meteen al aan de Tour dacht. Nys is op dit moment op hoogtestage met zijn ploeg Lidl-Trek en droomt ook meteen van winnen in de grootste koers op aarde.

Slaat Nys meteen toe in de Tour?

"Als dan de vraag komt over de Tour waar er kansen voor hem liggen, terwijl het nog niet zeker is dat hij echt aan de start staat, zegt hij gewoon rit twee, vier, zes en zeven. Onder meer de rit naar de Mûr de Bretagne", zegt Nathan Van Hooydonck bij Derailleur.

"Neem hem maar mee naar de voet van de Mûr, dan kan je echt wel in de problemen komen", waarschuwt Van Hooydonck onder meer Pogacar, Van der Poel, Evenepoel en alle andere favorieten voor die rit.

Of Nys naar de Tour mag, zullen we wellicht binnenkort te weten komen. De kans dat Nys ook op 5 juli aan de start staat in Rijsel is wel groot, zeiden ze ook zijn ploeg Lidl-Trek al.