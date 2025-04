Zijn ploeg ontkent het zelfs niet en gaat zover als ze kan gaan over Thibau Nys en Tour de France: "Antwoord mag niet van mij komen"

Laat ons een kat een kat noemen: zonder ongelukken rijdt Thibau Nys de Tour de France later dit jaar. Dat laat ook zijn eigen ploeg tussen de lijnen verstaan.

Thibau Nys had verklaard dat hij wellicht naar de Tour zou gaan als zijn Ardennenklassiekers goed waren. Wel, ze waren goed tot zeer goed. Eén plus één is nog altijd twee. Luca Guercilena tracht toch nog enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. "Hij zit niet automatisch in de Tour-selectie, want we hebben een groep renners die nog een paar maanden moet werken om in vorm te geraken", zegt de manager van Lidl-Trek.

"Hij weet dat hij tot de twaalf mogelijke namen voor de Tour behoort", beweert de Italiaan over Nys. "Hij weet dat hij kans maakt om daar naartoe te gaan. Voor hem is het belangrijkste dat hij eraan kan beginnen in de juiste conditie. Hij is nog jong en we willen hem niet verbranden. Hij heeft bewezen dat hij goed genoeg is om de Tour te rijden."

Thibau Nys voldoet aan de verwachtingen

Einde mei weten de renners waar ze aan toe zijn. De Tour-deelname van Nys lijkt stilaan een uitgemaakte zaak. "De kans is er, aangezien hij aan onze verwachtingen voldoet." Maxime Monfort verwoordt het onomwonden: "Hij gaat waarschijnlijk in de Tour zijn eerste grote ronde rijden", verklaart de Belgische ploegleider over Nys.

Daarna duidt Monfort wel dat Nys nog altijd slechts op de longlist staat. "Ik zou niet zeggen dat het een zekerheid, maar hij heeft het eerste deel van het seizoen supergoed gereden. Hij gaat nu al toewerken naar de periode van de Tour. Hij zal dan nog de Dauphiné of misschien de Ronde van België rijden. De beslissing wordt de volgende weken genomen. Dat mag geen probleem zijn voor hem."

Tour-deelname Nys bijna een zekerheid

De hoogtestage waar Nys aan zal deelnemen is al in functie van de Tour. "Ja, maar er zullen ook renners die meegaan op hoogtestage ontgoocheld worden. We gaan daarnaartoe met de volledige Tour-ploeg, plus mogelijke reserven, om meer opties te hebben." Zeg toch maar gewoon dat Nys de Tour rijdt. "Ik denk dat het bijna een zekerheid is, maar het antwoord mag niet van mij komen", lacht Monfort.