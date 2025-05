Evenepoel krijgt stevige kritiek na wat hij deed in Romandië: "Hou echt niet van dat gedrag"

Remco Evenepoel loste snel de rol op de slotklim in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië en zette zich op kop voor zijn ploegmaat Junior Lecerf. Probeerde Evenepoel zich daar in te dekken en durfde hij niet te verliezen?

Op zo'n 8 kilometer van de top van Thyon 2.000 zagen we Remco Evenepoel plots achteraan de groep rijden. Hij zette zich op kop voor zijn ploegmaat Junior Lecerf, die op dat moment tweede stond in het klassement.

Evenepoel en Lecerf verloren samen zo'n anderhalve minuut. In de afsluitende tijdrit sprong Evenepoel toch nog over zijn ploegmaat naar de vijfde plaats in het eindklassement. Lecerf, geen specialist in het tijdrijden, zakte nog naar plaats acht.

In hun podcast Lanterne Rouge stellen Benji Naesen en Patrick Broe zich vragen bij de aanpak van Evenepoel en Soudal Quick-Step. "Ongeacht of Remco geloofde of niet dat hij de Ronde van Romandië kon winnen, het was een domme beslissing van de ploeg", zegt Naesen.

"Er was geen enkel scenario waarin Lecerf, met de tijdrit op de laatste dag, voor Evenepoel zou eindigen in het klassement. Evenepoel voelde wellicht dat hij zou ontploffen als hij de favorieten probeerde te volgen en besliste dan maar om zich te laten uitzakken."

"Ik hou echt niet van dat gedrag, het voelt alsof hij bang was om te verliezen wanneer hij echt had geprobeerd. Ik hou meer van renners die durven te verliezen en dat voelde niet zo aan", gaat Naesen verder.

Wilde Evenepoel zichzelf beschermen tegen de kritiek?

Broe is het daarmee eens. "Zelfs al moest Evenepoel op dat moment lossen, het zou altijd Lecerf moeten zijn die op kop rijdt. Niet andersom. Het maakte echt niet uit dat Lecerf hoger stond in het klassement, want hij kan niet tijdrijden. En Evenepoel duidelijk wel."

"Het lijkt erop alsof Evenepoel niet geïnteresseerd was in een derde plaats in het klassement." Broe dacht echter ook terug aan Luik-Bastenaken-Luik, waar Evenepoel moest lossen op La Redoute en dan ostentatief in de remmen kneep om de camera af te schudden.

"Het is alsof Evenepoel niet wilde proberen om Almeida en co te volgen, omdat hij dan gelost zou worden door hen. Niet dat dat zijn fout zou zijn, want hij had een moeilijke voorbereiding. Maar dan had hij wellicht kritiek gekregen dat hij de mindere was van Almeida en Vine. Als je je vooraf al opoffert voor je ploegmaat, creëer je een soort schild tegen de kritiek."