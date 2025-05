Lefevere heeft volgende maand heel belangrijke afspraak: "Voel een band, maar nooit contact gehad"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere mag dan CEO af zijn bij Soudal-QuickStep, hij blijft in wielerkringen bewegen. In juni heeft hij een belangrijke afspraak op de agenda staan.

Eind juni is Patrick Lefevere te gast op het event van Wielerclub Wattage in Oostende. Daar zal hij ook een ontmoeting hebben met Bradley Wiggins.

“We hebben nooit contact gehad, maar ik zou graag een keer bijpraten. We zullen zien, misschien zegt hij: ‘Fuck you, I don’t need it’”, vertelt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Een vreemde uitspraak, dat je moet bijpraten, als je elkaar niet kent. Maar dan doet Lefevere het hele verhaal uit de doeken. “Eind jaren zeventig heb ik zijn papa aan een job geholpen. Hij was als Australiër in Gent komen wonen en had niks meer, hij kon zijn eten niet betalen”, klinkt het.

“Ik heb ervoor gezorgd dat hij bij Marc Zeepcentrale (waar Lefevere ploegleider was, red.) in de voormiddag met de vorkheftruck kon rijden en in de namiddag kon trainen. Waarom? Omdat ik een goeie kant heb, zeker?”

Bradley werd geboren in 1980, het jaar van Tom Boonen en Lefeveres oudste zoon Dieter. “Zijn vader heeft hem laten zitten na twee jaar. Ik heb die dingen uit zijn jeugd meegemaakt: ik heb zijn vader werk gegeven, ik heb hem eten gegeven, ik heb dat kind weten geboren worden.”

Dat doet duidelijk iets met Lefevere. “Ik voel een band met jongens die in het jaar van Dieter zijn geboren en waar hij mee gekoerst heeft: Steegmans, Boonen, Rosseler, Wiggins... Ik wil gewoon eens praten. In het leven zit het niet altijd mee.”