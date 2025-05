Moet jeugd vrezen voor WK in Rwanda? Bondscoach Serge Pauwels zegt wat stand van zaken is

Het WK in Rwanda (21 tot en met 28 september) zorgt voor heel wat uitdagingen voor de Belgische wielerbond. Bondscoach Serge Pauwels moet wellicht zijn plannen nog wat aanpassen.

Voor heel wat delegaties zorgt het WK in Rwanda voor uitdagingen en lopen de kosten ook hoog op. Eind november vorig jaar besliste de Deense bond al om geen jeugdrenners aan de start te brengen in Rwanda.

De Belgische bond heeft daar nog geen beslissing over genomen en bondscoach Serge Pauwels kan dat voorlopig ook niet doen. "Vandaag de dag spelen er best wel wat zaken", zegt Pauwels bij WielerFlits.

Enkele weken geleden zijn de (politieke) relaties tussen België en Rwanda doorgeknipt, waardoor alle hulp vanuit België naar Rwanda wordt verboden. De vraag is dan ook welke impact dat zal hebben op de Belgische delegatie.

Want het was de bedoeling om met een volledige delegatie af te zakken naar Rwanda. "Maar we moeten mogelijk toch bijsturen als er daar veel lading aan blijft hangen. Als er dingen daar bewegen, moeten we ons standpunt veranderen."

Daarbij wordt vooral naar de factor veiligheid gekeken, dat primeert dan ook volgens Pauwels. Het is dan ook afwachten hoe de situatie evolueert in Rwanda, maar dat is voorlopig nog koffiedik kijken.