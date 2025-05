Moet Remco Evenepoel de Giro rijden? Michel Wuyts geeft zijn ongezouten mening

Remco Evenepoel droomt ervan om ooit de drie grote rondes te winnen. In 2022 won hij al eens de Vuelta, in de Tour werd hij vorig jaar bij zijn debuut derde. De Giro laat hij wel voor het tweede jaar op rij links liggen.

Remco Evenepoel focust zich na zijn moeilijke winter, waarin hij opnieuw moest revalideren, helemaal op de Tour. Daar wil hij beter doen dan zijn derde plaats van vorig jaar, toen hij Pogacar en Vingegaard voor zich moest dulden.

Die twee staan straks niet aan de start in de Giro, waardoor Evenepoel een van de kanshebbers had kunnen zijn voor de eindzege. Had Evenepoel net als in 2021 zijn comeback niet kunnen maken in de Giro en meteen meedoen voor eindwinst?

Had Evenepoel de Giro moeten rijden?

"In de huidige omstandigheden had ik Remco Evenepoel liever niet in de Giro gezien", zegt Michel Wuyts duidelijk bij Wuyts & Vlaeminck. "Na alle hectiek en passiviteit deze winter zou dat geen verf gepakt hebben."

"Het is beter dat hij na zijn vier wedstrijden en de Ronde van Romandië even in pauze gaat en dan op hoogtestage vertrekt om een goede Tour te rijden. Los daarvan zou deze Giro Evenepoel wel goed gelegen hebben."

"Dit zou een kans geweest zijn om de Giro te winnen. Een goede 40 kilometer tijdrijden, dat zou hem wel gelegen hebben. Daar had hij wel een goede basis kunnen leggen. Maar nu moeten we die vraag zelfs niet stellen."