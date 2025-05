'Niet BORA, maar deze wielerploeg wil Remco Evenepoel volgend jaar al binnenhalen'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel ligt nog tot 2026 onder contract bij Soudal-QuickStep. Toch zou het goed kunnen dat hij volgend jaar al voor een andere ploeg rijdt.

De transfergeruchten in het wielrennen draaien op volle toeren. Ook over Remco Evenepoel valt er opnieuw een en ander te horen over een mogelijk vertrek.

De voorbije jaren was het vooral Red Bull-BORA-hansgrohe dat Evenepoel wou binnenhalen als kopman. Zij zullen wellicht niks meer ondernemen om hem binnen te halen.

De reden is alvast duidelijk: BORA heeft Primoz Roglic nog onder contract liggen. Een combinatie van Roglic en Evenepoel is onmogelijk. Dat bewees de Sloveen zelf door op te stappen bij Visma, toen er mogelijk een fusie zat aan te komen met QuickStep.

Volgens Het Laatste Nieuws wil INEOS Grenadiers wel een poging ondernemen om Evenepoel los te weken bij Soudal-QuickStep. Daar komt er aardig wat budget vrij.

De Britse ploeg ziet eind dit jaar immers elf renners met een aflopend contract. Daaronder Geraint Thomas (38) en de Spanjaarden Omar Fraile (34) en Jonathan Castroviejo (38) die allemaal stopen.

Vanuit het kamp Evenepoel is er de laatste tijd bijzonder weinig te horen over een mogelijk vertrek. Voorlopig ziet het er naar uit dat onze landgenoot gewoon zijn contract uitdoet, maar in het wielrennen weet je nooit.