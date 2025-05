Wout van Aert laat weer van zich horen en kijkt uit naar speciaal moment: "Eindelijk"

Wout van Aert maakt vrijdag zijn debuut in de Giro. Hij droomt van het vervolledigen van zijn trilogie van overwinningen en het dragen van de leiderstrui in de enige grote ronde die hij nog niet reed.

Na zes deelnames aan de Tour en één keer de Vuelta staat Wout van Aert eindelijk eens aan de start van de Giro. Dat was vorig jaar al de bedoeling, maar door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert zijn debuut met een jaartje uitstellen.

Van Aert mag zijn eigen kans gaan in de Giro, maar zal ook lead-out zijn voor Olav Kooij. "Voor de vlakke sprints is Olav onze grootste kans op een ritzege. Het is dan ook logisch dat we hem op dat terrein uitspelen en dat ik Olav in zo’n goed mogelijke uitgangspositie naar de finish zal brengen."

Van Aert droomt van ritzege en roze trui

"Zelf wil ik mijn kans gaan in de wat lastigere ritten. Dat kan zowel in een sprint van een uitgedunde groep, of via een lange aanval zijn. Van dat soort ritten zijn er in de Giro traditioneel meer dan voldoende."

"Ik kijk er echt naar uit om eindelijk mijn debuut te maken in de Ronde van Italië. We weten natuurlijk allemaal wat er vorig jaar gebeurd is, en juist ook daarom ben ik blij om hier nu eindelijk te zijn. Koersen in Italië geeft me altijd weer een speciaal gevoel."

Een ritzege en de roze trui dragen is het grote doel van Van Aert in de Giro. "Dat is dus absoluut een doel de komende maand. Daarnaast heb ik in de Tour en de Vuelta ook de leiderstrui al gedragen. Het is een droom om ook in de Giro het roze te mogen dragen."