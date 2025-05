📷 Van Aert verkent met ploegmaats eerste keer Albanië, Giro-organisatie moet meteen ingrijpen

Wout van Aert is aangekomen in Albanië voor de start van de Giro vrijdag. Met zijn ploegmaats ging Van Aert al een eerste keer de buurt van hoofdstad Tirana verkennen.

Albanië is voor heel veel renners onbekend terrein en dat maakt de start van de 108ste Giro nog wat specialer. Voor Wout van Aert is de driedaagse in Albanië het perfecte speelterrein in zijn jacht op een ritzege en de roze trui.

Vrijdag start de Giro in Durrës met een rit van 160 kilometer naar hoofdstad Tirana. Onderweg is er een beklimming van tweede categorie en twee beklimmingen van derde categorie, de top van de laatste beklimming ligt op zo'n 11 kilometer van de streep.

Op dag twee staat in Tirana een tijdrit van 13,7 kilometer op het programma, om dag drie ligt de start en aankomst in Vlorë en is er op 50 kilometer van de streep een beklimming van 10,5 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%.

Van Aert en co mogen niet rijden in Tirana

Intussen is Van Aert al in Albanië, woensdagavond staat de ploegenpresentatie al op het programma. Met zijn ploegmaats ging Van Aert al zo'n 70 kilometer losrijden, maar niet op wegen die op het parcours liggen.

Door het drukke verkeer in Tirana moest Visma-Lease a Bike van de Giro-organisatie buiten de hoofdstad trainen. Daardoor moesten Van Aert en co even de bus op vanuit hun hotel voor ze op de fiets konden springen.