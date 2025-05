Zonder Van der Poel of Philipsen: Alpecin-Deceunick trekt met duidelijke ambitie naar de Giro

Alpecin-Deceuninck slaagde er vorig jaar niet in om voor het vierde seizoen op rij minstens één etappe te winnen in de Giro. De Belgische ploeg wil nu wel scoren in de eerste grote ronde van het jaar.

Met twee keer een tweede plaats en twee keer een derde plaats kwam Kaden Groves vorig jaar enkele keren dicht bij een overwinning, maar de Australiër moest zich telkens gewonnen geven tegen Tim Merlier en Jonathan Milan.

In 2023 won Groves wel een etappe, dit jaar wil de Australiër er nog een zege bij doen. Alpecin-Deceuninck ziet in Groves, die ook al zeven etappes won in de Vuelta, dan ook de grootste kanshebber om een rit te winnen.

Groves en Hermans speerpunten bij Alpecin-Deceuninck

"Kaden Groves voert het team aan als aangeduide leider, ondersteund door een sterke lead-out trein van Edward Planckaert, Timo Kielich en Fabio Van den Bossche", klinkt het in de persmededeling van de ploeg.



"Onze Belgische puncher Quinten Hermans zal mikken op succes in de heuvelachtige etappes, Jimmy Janssens en Juri Hollmann zijn klaar om hun rol te spelen als trouwe knechten en opportunisten in ontsnappingen."

De ploeg wordt vervolledigd met Jensen Plowright. "We mikken zeker op ritzeges in deze Giro. Daar is deze ploeg voor gebouwd, en dat is ook dit jaar weer onze ambitie", aldus ploegleider Gianni Meersman.