📷 Toprenster moet noodgedwongen afhaken in Vuelta Femenina

De Vuelta zit erop voor Pauline Ferrand-Prévot. De Française kende enkele moeilijke dagen en besloot dan maar om niet meer van start te gaan.

De voorbije dagen liep het niet zoals het dit voorjaar ging. Ze verloor de nodige tijd, waarna ze in overleg met de ploegleiding van Visma Lease a Bike besloot om af te stappen.

“Pauline heeft besloten om niet aan de start van de vijfde rit te verschijnen. Ze voelt zich niet fit genoeg om verder te rijden”, klinkt het.

Nochtans reed ze een sterk voorjaar, met haar overwinning in Parijs-Roubaix. Ze werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en derde in de Strade Bianche.

Vandaag trekken de rensters naar Lagunas de Neila, de slotklim van 6,5 kilometer aan een gemiddelde van 9,1 procent. De rit heeft 120 kilometers.

