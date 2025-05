Al snel een veeg teken! Wout van Aert doet vroeg in het seizoen opvallende bekentenis: "Niet het gevoel dat ik een watje ben, ofzo"

Wout van Aert was niet in alle wedstrijden op de afspraak waar hij op de afspraak hoopte te zijn. Hij eindigde de voorjaarsklassiekers nog wel met sterke prestaties, maar vroeg in het seizoen dook er al een veeg teken op. Na de Omloop zei hij ronduit dat hij niet goed was.

Visma-Lease a Bike heeft op zijn YouTube-kanaal een nieuwe documentaire geplaatst. Een terugblik op de klassiekers zeg maar, met een blik achter de schermen bij de Nederlandse ploeg. Met de veelzeggende titel: "Our Spring Classics - A Wingbeat Away From Victory - Inside The Beehive". Het is niet enkel een lange titel, maar de ploeg geeft zo zelf ook aan dat het vaak net niet was.

Het begon al met moeizame prestaties in het Vlaamse openingsweekend. Kopman Van Aert eindigde slechts elfde in de Omloop en speelde helemaal geen rol in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik voelde me niet volledig klaar voor het openingsweekend", zegt een eerlijke Van Aert hierover. "Ik reed goed in de Algarve maar had nog altijd het gevoel dat ik iets miste."

Teleurstellende Omloop voor Van Aert

In de docu zijn ook beelden te zien van een ontgoochelde Van Aert in de ploegbus, na de afloop van de Omloop. "Het beste zat er niet in. Ik was gewoon niet goed", is hij streng voor zichzelf. Die teleurstellende vaststelling gaat gepaard met een diepe zucht.. "Jah... Ik was ook niet goed, maar als ploeg zaten we gewoon niet in koers", vindt hij het op dat moment ook als collectief niet goed genoeg.

In de buitenwereld werd wel eens de vraag gesteld of Van Aert na zijn valpartijen van vorig jaar nog wel voldoende risico durft nemen in de fiets. Het blijkt nu dat dit ook intern al een thema is sinds het begin van het seizoen. "Die mannen denken niet meer na als er een bocht ofzo komt. Ze komen langs alle kanten", zegt Van Aert over zijn collega's.

Van Aert vindt dat hij nog altijd risico's neemt

Van Aert vindt zelf niet dat hij te voorzichtig koerst. "Ik heb het gevoel dat ik zelf risico's neem, hé. Ik heb niet het gevoel dat ik een watje ben ofzo."