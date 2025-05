Johan Bruyneel vraagt wijziging door te voeren: "Allemaal de schuld van Remco"

Johan Bruyneel volgt het jeugdwielrennen van zeer dichtbij. Niet onlogisch ook, want zijn zoon van 16 rijdt ook mee in het peloton.

De zoon van Johan Bruyneel heeft het nodige talent, zo oordeelt zijn vader. En dat is niet omdat hij de ene koers na de andere op zijn palmares schrijft.

“Vergeleken met veel leeftijdgenoten doet hij er een pak minder voor. Hij mág er van mij ook niet te veel voor doen. De meesten hebben al een trainer en een voedingsdeskundige. Ik vind dat veel te vroeg en te serieus: tegen dat het echt begint, zijn ze al koersmoe”, vertelt Bruyneel aan HUMO.

Bruyneel schrikt van hoe het eraan toegaat met jongeren. Hij zag een groot Spaans talent met min of meer dezelfde leeftijd als zijn zoon, met één van de grootste managers uit het peloton.

“Hij was onlangs gaan testen bij een World Tour-ploeg, maar het performanceteam wilde hem niet - zijn 'waarden' zijn niet goed genoeg. Terwijl die jongen bijna alle koersen in Spanje wint!”

Voor Bruyneel is de balans tussen wetenschap en gezond verstand helemaal weg. En daar is ook een reden voor. “Veel jongeren komen tegenwoordig al vroeg over naar de profs, maar stagneren in hun tweede of derde jaar omdat ze er niet klaar voor zijn.”

“Het is allemaal de schuld van Remco”, lacht Bruyneel. “Hij heeft de beloftencategorie overgeslagen, maar niet iedereen kan dat. Daarom vind ik dat de beloftencategorie minimum één jaar verplicht moet zijn.”