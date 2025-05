Pro-Remco tegen het anti-Remco kamp: de pro's halen het, Evenepoel heeft vele harten veroverd met opvallende actie

Remco Evenepoel laat weinig mensen onberoerd: je hebt er die pro zijn, je hebt er die anti zijn. Het is vooral het pro-Remco kamp dat kon glunderen na de Ronde van Romandië.

Niet dat Evenepoel in die rittenkoers meedeed voor de eindzege. Dat was niet eens nodig. In het RTL sports-programma Dans le Peloton staan ze stil bij de passage van Evenepoel in Romandië. "Het was voorzien dat hij zijn niveau zou verbeteren. Om beter te worden, moet je koersen rijden. Het is belangrijk om een behoorlijke kwantiteit aan wedstrijddagen te kunnen afwerken", vindt Frédéric Amorison.

De voormalige profrenner zag dat Evenepoel vooral sterk eindigde in Romandië. "Hij was de grote favoriet voor de afsluitende tijdrit. Hij was op de afspraak. We wisten dat de proloog moeilijker zou worden. Het was een proloog met veel bochten. Het was heel bijzonder. De mensen die pro-Remco zijn, zullen ook heel tevreden zijn over wat hij gedaan heeft voor William Junior Lecerf."

Anti-Remco kamp zal er het zijne van denken

Toen Evenepoel voelde dat hij toch niet de hele tijd zou kunnen aanklampen in de laatste bergrit, nam hij zijn ploegmaat Lecerf op sleeptouw. Die stond immers nog vrij goed in het klassement. "De mensen die anti-Remco zijn, zullen zeggen dat het misschien een manier was om met een goed imago uit de wedstrijd te komen." Het is wellicht slechts een minderheid die zo denkt.

Ook Amorison kon de actie van Evenepoel wel smaken. "Chapeau voor zo iemand om William Junior Lecerf zo dicht mogelijk bij de top te brengen en hem zo aan een mooie ereplaats te helpen in het algemeen klassement." Lecerf eindigde vierde in het jongerenklassement en achtste in het algemeen klassement. Dat zal voor hem best wel wat betekenen.

Lecerf heeft mooie toekomst

"Tenslotte is Lecerf nog een jonge kerel van 22", merkt Amorison ook op. Er wacht Lecerf dus nog een mooie toekomst en zijn ervaring in Romandië zal hij niet snel vergeten.