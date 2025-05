Verboden door Visma-Lease a Bike? Campenaerts onthult waarom hij geen vlogs meer maakt

De voorbije jaren gaf Victor Campenaerts de wielerliefhebber een blik achter de schermen met zijn vlog. Sinds zijn overstap naar Visma-Lease a Bike is daar echter geen sprake meer van. Wat is er aan de hand?

De vlog van Victor Campenaerts, vooral in grote rondes, werd de voorbije jaren een begrip in de wielerwereld. Vorig jaar dook in de Tour ook Tadej Pogacar op, Remco Evenepoel deed hetzelfde tijdens de Vuelta.

Sinds dit jaar rijdt Campenaerts voor Visma-Lease a Bike, maar na een half jaar bij zijn nieuwe ploeg maake hij nog geen enkele vlog. Mag het niet van de Nederlandse ploeg? "Zeker wel", antwoordt Campenaerts bij Sporza.

Knechtenrol belangrlijker dan vlogs voor Campenaerts

"En uiteraard heb ik er al over nagedacht, maar ik voer nu een hele andere rol uit dan bij Lotto. Als knecht weet ik niet of het gepast is om te vloggen." In de Tour zal Campenaerts als eerste aan het werk gezet worden, dat vindt hij toch belangrijker dan vloggen.

Toch zit er misschien nog een comeback in van de vlog van Campenaerts, hij wil voor Sporza nog eens aftasten bij de ploeg wat er mogelijk is. Krijgen we zo een unieke inkijk bij Vingegaard en co tijdens de Tour?

Campenaerts nam zijn vlog vaak op met zijn vaste kamergenoot, maar ploegmaat Tiesj Benoot zal alvast niet gauw opduiken. "Je moet zijn gezicht zien als ik mijn camera-app open", besluit Campenaerts nog.