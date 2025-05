Wout van Aert getuigt over zwaarste kater van seizoen maar is niet enige die mea culpa slaat: "Ik had moeten aandringen"

Over de grootste teleurstelling en de zwaarste kater van het seizoen moeten Wout van Aert en zijn ploegmaats niet lang nadenken. Vooral het niet winnen van Dwars door Vlaanderen zinderde na in het team.

Dat komt ook aan bod in de docu Our Spring Classics - A Wingbeat Away From Victory - Inside The Beehive. Van Aert voelde dat hij weer kon aanknopen met zijn normale niveau en was aanvankelijk vooral blij met de manier van koersen. Samen met ploegmaats Jorgenson en Benoot raakte hij voorop, met nog één tegenstander in hun zog: Neilson Powless.

Ondertussen weten we dat dit faliekant is afgelopen voor Visma-Lease a Bike: het team had drie renners in de kopgroep van vier, maar verloor alsnog. In plaats van in de slotkilometers ieder om beurt te demarreren, gaven ze er bij Visma de voorkeur aan om de kaart van de sprint te trekken, in de veronderstelling dat Van Aert het zou afmaken.

Niermann slaat mea culpa

"Achteraf gezien had ik moeten aandringen dat iemand alleen moest wegrijden", slaat ploegleider Niermann een mea culpa. "De kans is groot dat je dan nog van die ene tegenstander afgeraakt. Bij een solo is de overwinning gegarandeerd, in een sprint kunnen vele dingen gebeuren." Dat hebben ze in Dwars door Vlaanderen ondervonden.

"Er waren duizenden manieren waarop we konden winnen. Er was één manier waarop we konden verliezen: door Powless als het ware een lead-out te geven", erkent Matteo Jorgenson.Van Aert vertelde aan zijn vrouw Sarah na de aankomst dat hij krampen had. Die krampen speelden dan nog eens op het slechtst mogelijke moment op.

Teleurstelling blijft hangen bij Van Aert

Van Aert nam in de media de verantwoordelijkheid voor het mislopen van de zege volledig op zich. "Het duurde zeker tot donderdagochtend eer ik de bladzijde kon omdraaien."