📷 Na 14 jaar nog niet vergeten: ex-ploegen herdenken Wouter Weylandt bij start van de Giro

Dag op dag veertien jaar geleden verongelukte Wouter Weylandt tijdens Giro. Lidl-Trek en Soudal Quick-Step zijn Weylandt nog niet vergeten.

Op 9 mei 2011 liep het in afdaling van de Passo del Bocco helemaal fout voor Wouter Weylandt. De Belg schatte een bocht verkeerd in en knalde tegen een muurtje. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en overleed aan zijn verwondingen.

Veertien jaar later is Weylandt nog niet vergeten. Zijn ploeg Lidl-Trek, die in 2011 Leopard Trek heette, begint vandaag aan de Giro met Weylandt in hun gedachten. "Nu we aan een nieuwe Giro d'Italia beginnen, doen we dat met de herinnering aan Wouter Weylandt in ons hart."

Ook Soudal Quick-Step, de ploeg waar Weylandt van 2004 tot en met 2010 bij reed, herdacht de overleden Wouter Weylandt. Ook de organisatie van de Giro deed zijn duit in het zakje met een bericht op zijn sociale media.

Geen rugnummer 108 in de Giro

Het overleden van Wouter Weylandt veertien jaar geleden heeft tot op de dag van vandaag nog altijd gevolgen. Zo besliste de organisatie van de Giro om vanaf 2012 het rugnummer 108, waar Weylandt mee reed, niet meer uit te reiken.

De Nieuw-Zeelander Corbin Strong van Israel-Premier Tech rijdt daarom dit jaar de Giro met het nummer 109 in plaats van 108. Strong is zo de enige renner met het nummer negen achteraan op zijn rugnummer.

As we begin another Giro d’Italia, we do it riding with the memory of Wouter Weylandt in our hearts 💞 Sempre con noi. #WW108 pic.twitter.com/t3mluRFKuh — Lidl-Trek (@LidlTrek) May 9, 2025

We start this 108th edition of the #GirodItalia with Wouter Weylandt in our hearts and minds 💙#WW108 pic.twitter.com/Et2xRiCCXY — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 9, 2025