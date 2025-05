🎥 Net niet voor Wout van Aert: Pedersen grijpt roze in de Giro, een Belg pakt de bergtrui

Wout van Aert heeft net naast de roze trui gegrepen in de eerste rit van de Giro. In de sprint moest hij de duimen leggen tegen Mads Pedersen, maar Van Aert neemt wel een optie op de roze trui in rit twee.

De start van de 108ste Giro d'Italia lag in Albanese Durrës en trok naar de hoofdstad Tirana. Onderweg lag een beklimming van tweede categorie en twee beklimmingen van derde categorie. De top van die laatste beklimming lag op elf kilometer van de streep. Vijf vluchters, met daarbij Belg Sylvain Moniquet, gingen op zoek naar de bergtrui. En Moniquet pakte ook de volle buit op de beklimming van tweede categorie, waardoor hij zaterdag in de tijdrit in de blauwe bergtrui mag starten. Favoriet Juan Ayuso ging op 90 kilometer van de streep al eens tegen de grond, maar zonder veel erg. Al op 40 kilometer van de streep, net voor de eerste beklimming van derde categorie, werden alle vluchters gegrepen. Net geen roze trui voor Wout van Aert Lidl-Trek bepaalde het tempo op de eerste beklimming, maar aanvallen kwamen er niet. De ploeg van Pedersen deed er nog een schep bovenop op de tweede beklimming en Van Aert kreeg het in de laatste twee kilometer toch moeilijk. Hij zakte er even door, maar kon toch blijven aanhaken. Een val met Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ontsierde de finale nog, maar het werd toch een sprint voor de zege en de roze trui in de straten van Tirana. Lidl-Trek zette Pedersen perfect af in de slotkilometer, Van Aert zat in het wiel. Pedersen ging op zo'n 200 meter van de streep aan en Van Aert zat wat ingesloten. Hij moest wat wachten om zijn sprint in te zetten en kwam nog naast Pedersen, maar niet meer over hem. Pedersen won met een wieltje voorsprong en pakte de roze trui. 🚴🇮🇹 | Mads Pedersen wint de eerste etappe en pakt het roze. De jump van Wout van Aert komt net te laat! 👏👏 #giroditalia



