Lidl-Trek deelt prikje uit aan Van Aert na tweede plaats én noemt nog andere kanshebber voor roze trui

Veel twijfels bij Wout van Aert voor de start van de Giro door ziekte tijdens de voorbereiding, maar uiteindelijk was hij wel op de afspraak in de eerste etappe. Bij Lidl-Trek hadden ze dat verwacht.

Wout van Aert sprak zijn twijfels uit voor de start van de Giro door zijn verstoorde voorbereiding. Kon hij stand houden in de eerste etappe en zich mengen in de strijd voor de roze trui? Het antwoord kwam al tijdens de etappe.

Visma-Lease a Bike zette zich samen met Lidl-Trek op kop van het peloton om de vroege vlucht te controleren. Bij Lidl-Trek waren ze daar niet verbaasd over. "Niet echt, want Wout zegt altijd veel in de pers en dan is hij meestal heel goed", stelde ploegleider Maxime Monfort bij In de Leiderstrui.

Van Aert was in de sprint om de overwinning in de eerste etappe ook de grootste uitdager van Mads Pedersen, maar kwam een wiel tekort voor de roze trui. En dus was het voor Monfort logisch dat Visma-Lease a Bike onderweg hielp.

Lidl-Trek ziet ook Vacek als kandidaat voor de roze trui

Pedersen heeft nu de roze trui, maar kan hij die zaterdag in de tijdrit van 13,7 kilometer ook houden? Van Aert volgt op amper vier seconden van Pedersen en is op papier een veel betere tijdrijder dan Pedersen.

"Mads is ook heel sterk in de tijdrit, maar geen specialist. Het is mogelijk om de trui te behouden." En Monfort ziet nog een uitdager voor Van Aert bij Lidl-Trek. "We hebben ook Mathias Vacek. Dat is wél een specialist en hij zat heel goed mee." De Tsjech werd 22ste in de eerste rit en staat op tien seconden van Pedersen.