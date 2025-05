Maakt INEOS Grenadiers werk van transfer Evenepoel? Wuyts en Bakelants pakken uit met nieuws

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. Een transfer behoort tot de mogelijkheden en bij één ploeg lijken ze zich alvast klaar te maken voor zijn komst.

Voor Soudal Quick-Step worden het belangrijke maanden wat de toekomst van de ploeg betreft. CEO Jurgen Foré moet proberen om het contract van Evenepoel open te breken en te laten bijtekenen bij The Wolfpack.

Als dat niet lukt, dan moet er gezocht worden naar een ploeg die het contract van Evenepoel wil afkopen en er zo nog wat geld in het laatje kan brengen van Soudal Quick-Step. Al zijn de mogelijkheden beperkt.

Met Red Bull-BORA-hansgrohe was er zelfs maar één optie, want dat is de enige ploeg die momenteel met fietsen van Specialized rijdt. Evenepoel heeft namelijk een privécontract met Specialized en hangt dus vast aan die fietsen.

Maakt INEOS Grenadiers werk van Evenepoel?

INEOS Grenadiers rijdt momenteel met fietsen van Pinarello, maar aan die samenwerking zou een einde komen. Pinarello is sinds juli 2023 in handen van de Zuid-Afrikaan Ivan Glasenberg, die ook deels eigenaar is van Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock.

"Meer dan waarschijnlijk zal Pinarello vervangen worden door Specialized", onthulde Michel Wuyts bij VTM. "En dan zou het kunnen dat daar wel iemand aan vasthangt", verwees Wuyts duidelijk naar Remco Evenepoel.

"Dat zijn breekijzers die in steen gebeitelde contracten plots in kalk gebeiteld kunnen doen staan", antwoordde Jan Bakelants. "En kalk brokkelt snel af." Wordt de weg vrijgemaakt voor Evenepoel?