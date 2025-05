UPDATE: Horrordag voor Soudal Quick-Step: kopman Landa moet Giro verlaten na val, ploeg deelt hard verdict

Soudal Quick-Step heeft zijn kopman Mikel Landa meteen zien uitvallen in de eerste etappe van de Giro. De Spanjaard kwam op vijf kilometer van de streep ten val en moest opgeven.

In de afdaling van de Surrel, een beklimming die twee keer in de finale lag van de eerste etappe van de Giro, ging het mis voor Mikel Landa. De Spanjaard schatte op vijf kilometer van de streep een bocht verkeerd in en belandde een meter lager op een voetpad.

De Spanjaard bleef lang liggen en het was meteen duidelijk dat Landa stevige blessures had opgelopen. Ingepakt met een brace om de nek verdween Mikel Landa op een brancard in een ziekenwagen.

Landa ziet Giro-droom uit elkaar spatten

"Onze renner Mikel Landa is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht na de valpartij die een einde heeft gemaakt aan zijn dromen in de Giro", schrijft Soudal Quick-Step in een eerste reactie op zijn sociale media.

UPDATE 20u45: Het verdict voor Landa is hard, de Spanjaard heeft een ruggenwervel gebroken, laar Soudal Quick-Step weten. Vraag is of Landa de start van de Tour haalt op 5 juli van in Rijsel. De Spanjaard moet daar net als vorig jaar de meesterknecht worden van Remco Evenepoel.

Voor Landa zelf is dit natuurlijk een enorme domper. De 35-jarige Spanjaard was aan een uitstekend seizoen bezig met een elfde plaats in de Strade Bianche, een zevende plaats in Tirreno-Adriatico en een vierde plaats in de Ronde van Catalonië.

🚴🇮🇹 | Nare valpartij met in elk geval Mikel Landa en Jay Vine! Dat ziet er niet goed uit. #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/UQAwvxDUXV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 9, 2025

Mikel Landa abandona en camilla tras su dura caída.#Giroditalia pic.twitter.com/z9Prb3XzXa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2025