Wordt Pedersen de grote kwelduivel van Van Aert? Lidl-Trek heeft een plannetje klaar

Uit Belgische hoek wordt er vooral naar Wout van Aert gekeken als kanshebber op de roze trui. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat andere kandidaten die hun zinnen hebben gezet op het

Door zijn ziekte tijdens de voorbereiding wordt het voor Wout van Aert moeilijk om straks de roze trui te pakken in de Albanese hoofdstad Tirana. Zeker omdat het parcours uitdagend is met enkele beklimmingen.

Op 35 kilometer van de streep ligt de top van de eerste passage over de beklimming van Surrel (7 km aan gemiddeld 4.4%), op zo'n elf kilometer van de streep is de tweede passage. Daarna is het afdalen tot bijna aan de finish.

Tom Pidcock wordt tot de kanshebbers gerekend voor die roze trui. "In de openingsrit van een grote ronde is het altijd een open strijd, zeker in een regio die we niet goed kennen", zei de Brit op de persconferentie van organisator RCS.

Lidl-Trek wil Pedersen aan roze helpen

Bij Lidl-Trek denken ze dan weer aan Mads Pedersen. De Deen reed een uitstekend voorjaar en is door de ziekte van Van Aert tijdens zijn voorbereiding misschien wel de topfavoriet. Lidl-Trek heeft dan ook een plannetje.

"We willen iets proberen met Mads", zei ploegmakker Giulio Ciccone mysterieus. "Ik denk niet dat we de enige ploeg zijn die iets zullen ondernemen." In 2023 won Pedersen al eens een rit in de Giro, doet hij daar nu ook de roze trui bij?