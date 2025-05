🎥 Niels Albert deelt pikante geheimen over vrouw Valeska: "Daar zouden we het nooit doen"

Niels Albert is al sinds 2014 samen met zijn vrouw Valeska, met wie hij in 2022 trouwde. En het zit duidelijk ook nog altijd goed tussen de twee.

Niels Albert leerde zijn vrouw Valeska kennen op Tommorland. "Zij zat en ik stoned", zei Albert daar zelf over in Datenight, een programma op JoeFM. "Het was een slecht moment in mijn leven."

"Ik had net moeten stoppen met veldrijden en wilde met niemand over dat probleem praten en gaf me dan over aan verschillende zaken. Maar ik kon er meteen erg goed mee praten en we hadden direct een klik. Zonder dat het liefde op het eerste gezicht was."

Albert openhartig over intimiteit

Albert en zijn vrouw Valeska hebben één dochtertje Alexine, die in juli zeven jaar wordt. Ook van intimiteit is nog altijd sprake, stelt Albert. Hij heeft er geen enkel probleem mee om daarover over te praten.

"Er zijn veel plaatsen waar dat kan gebeuren, denk ik. Douche, badkamer, dressing, slaapkamer, zetel, beneden,… maar nooit in de slaapkamer van uw dochter! Dat is wel een plaats waar we het zeker niet zouden doen."

"Ook niet op het toilet, maar de keuken kan ook. Dus alle mensen die bij ons al zijn komen eten, het is de tweede stoel van links. Variatie is wel belangrijk, maar het gebeurt eigenlijk gewoon. Er is niet echt een vaste plaats waarvoor wij die afspraak gebruiken."