Na de hectische voorbereiding op de Giro: Sarah getuigt hoe moeilijk het is voor haar en de kinderen als Wout van Aert valt

Deze keer is het een ziekte die er voor Wout van Aert een hectische voorbereiding op de Giro van maakte. In het verleden had hij al geregeld pech vanwege valpartijen.

Zijn vrouw Sarah De Bie vertelt in Het Nieuwsblad eerlijk hoe het is om daar mee om te gaan. Zo zegt ze dat zijn valpartij in de Vuelta van vorig jaar te snel kwam na die in Dwars door Vlaanderen. De crash in de Vlaamse klassieker staat nog in ieders geheugen gegrift, vanwege de ontblote rug van Wout. Op dat exacte moment was Sarah met de kinderen naar tv aan het kijken.

Het moet apart zijn om dat met één van je naasten echt te zien gebeuren. Het komt ook nog vaak voor dat mensen over die valpartij beginnen te praten met de kinderen. Sarah snapt dat ergens wel maar dat maakt het niet makkelijker om te verwerken. Ergens leren ze er ook uit. Toen Wout viel in de Vuelta, heeft ze de tv sneller afgezet en begon ze met de kinderen een spelletje te spelen.

Sarah De Bie cijfert zich weg voor de kinderen

Dat is hard, want als echtgenote is zij op dat moment natuurlijk ook gewoon uiterst ongerust over Wout. Sarah beschrijft het als een switch om je eigen gevoel ondergeschikt te maken. Ze onderstreept dat je zoiets doet in functie van de kinderen. Dat is wat het leven als ouder met zich mee kan brengen en het leven als rennersvrouw al helemaal.

Inmiddels zijn die valpartijen achter de rug, maar in aanloop naar de Giro werd Wout dus ziek. Natuurlijk was het voor de kinderen leuk dat er meer familietijd was, aangezien Wout toch minder kon trainen. Voor hem zelf was het klote, windt Sarah er geen doekjes om. Omdat het door zijn hoofd speelt dat hij op die momenten zou moeten trainen.

Van Aert door ziekte vroeger naar huis teruggekeerd

Gezien de omstandigheden hebben ze er het beste van gemaakt, vindt Sarah. Ze hebben dan toch maar beslist om wat vroeger naar huis te gaan, zodat Wout nog eens langs kon gaan bij zijn eigen huisarts.