Wéér een aanrijding met gevolgen! Hij zit vol ambitieuze plannen, maar ex-Tourwinnaar breekt nu sleutelbeen bij een ongeluk

Het is zo enorm oppassen voor een aanrijding als je op de fiets zit. Daar is ook een ex-Tourwinnaar als Jan Ullrich niet immuun voor.

Zo vaak komen renners of oud-renners in het nieuws door een aanrijding tijdens een fietstocht. Deze keer is Jan Ullrich er een slachtoffer van geworden. Eurosport meldt dat de 51-jarige Duitser van zijn fiets gereden is door een auto. Hij zou bij de tv-zender in het programma Velo Club als analist fungeren tijdens de Giro maar dat kan nu niet doorgaan.

Het moet een best zware val geweest zijn, want Ullrich heeft zijn sleutelbeen gebroken en heeft daarnaast ook blauwe plekken en schaafwonden opgelopen. Hij is dan ook overgebracht naar het ziekenhuis. De Tourwinnaar van 1997 was bezig aan een fietstocht in de buurt van zijn eigen huis, maar ook in eigen regio kan het dus mislopen.

Ullrich heeft veel plannen

Nadat hij geschorst werd wegens dopinggebruik, stopte Ullrich in 2007 met koersen. Daarna ging hij door een donkere periode, maar nu gaat het met hem op mentaal vlak weer goed. Ullrich is weer volop betrokken bij het wielerwereldje en zat juist vol ambitieuze plannen. Uitgerekend op zo'n moment gaat het dan mis met zo'n valpartij.

Ullrich heeft bijvoorbeeld volgende week in Bad Dürrheim een groot wielerfestival gepland, zoals ze bij Wielerclub Wattage er eentje organiseren in België. Andere ex-renners als Lance Armstrong, Bradley Wiggins, Mario Cipollini en Andreas Klöden zouden tot de gasten behoren. Daarnaast was Ullrich ook van plan om samen met Rick Zabel met een eigen podcast te beginnen.

Pogacar naar podcast Ullrich

Ullrich en Zabel hadden al grote namen als Armstrong, Pogacar, Pedersen, Alaphilippe, Dygert en Ganna gestrikt. Ullrich zal zich nu toch eerst moeten focussen op zijn herstel.