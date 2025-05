Wout heeft met echt maar één ding in zijn gedachten gezeten: ploegleider Reef heeft meteen glasheldere boodschap voor Van Aert

Er is één ding waar Wout van Aert in zijn gedachten zat voor de eerste etappe in de Giro volgen: Pedersen volgen. Altijd maar Pedersen volgen.

De voormalige wereldkampioen was uiteraard de belangrijkste concurrent aan de meet, maar ook tijdens de etappe was dit wat constant door het hoofd van Van Aert speelde. Dat is gebleken uit beelden van Velon die de instructies van ploegleider Marc Reef laten zien tijdens de rit. Het is altijd leuk om een ploegleider in de volgwagen aan het werk te zien.

Reef deelde in aanloop naar de finale belangrijk advies mee aan de ploegmaats van Wout van Aert. "Focus nu op het positioneren hé, boys. We moeten niet pushen als we vooraan rijden. Het gaat nu enkel om de positionering." Visma-Lease a Bike wilde dus niet per se het tempo opdrijven maar was wel op zijn hoede om geen slag te missen.

Van Aert schaduwt Pedersen

Als er renners zouden proberen wegrijden, was het aan Simon Yates en Wilco Kelderman om dit bergop te counteren. Van Aert had één taak en dat was om zo lang mogelijk het wiel van Pedersen in het vizier te houden. "Simon en Wilco, wees klaar voor bepaalde moves, hé. Wout volgt Pedersen. Hij zit op een goede plek op dit ogenblik. Wout focust echt op Pedersen."

Na het bekijken van de sprint sprak Reef de renners meteen toe via de oortjes. "Pedersen wint, voor Wout. Een hele goede job." De boodschap van Reef was klaar en duidelijk. "Wees hier trots op! Dit is veel meer dan we verwacht hadden. De hele ploeg reed een goede koers." Ze benadrukken bij Visma-Lease a Bike dus het positieve.

Duidelijke boodschap van ploegleider

Reef richtte zich ook nog eens rechtstreeks tot Van Aert persoonlijk. "Wees hier trots op, Wout. Er komen nog meer kansen."