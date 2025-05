🎥 Belgische junior verliest Luik-Bastenaken-Luik door politiemotor, ploegleider laat het er niet bij

In Luik-Bastenaken-Luik voor junioren werd er gesprint tussen Leander De Gendt en de Brit Harry Hudson voor de zege. Een politiemotor zorgde er echter voor dat De Gendt naast de zege greep.

Tien meter voor de streep van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren zwenkte een politiemotor plots van links naar rechts. Hij wilde de afleiding voor de motoren en auto's indrijden, maar had zo een grote invloed op de sprint.

De Belgische junior Leander De Gendt (Cannibal-Victorious) werd zo zwaar gehinderd. "Leander moest plots zijn remmen dichtknijpen en een duik nemen", zegt ploegleider Francis Van Mechelen bij Sporza.

Klacht ingediend bij de UCI

De Gendt verloor zo zijn momentum en delfde het onderspit in de sprint tegen Hudson. De agent is zich onmiddellijk is komen excuseren bij de ploeg, want hij wist blijkbaar niet dat de finish daar lag.

Van Mechelen trok naar de jury met de vraag om de wedstrijd te laten eindigen op een ex aequo. "Maar blijkbaar heeft de jury die bevoegdheid niet." En dus legde Van Mechelen een klacht neer bij de UCI.

Bij Leander De Gendt is er natuurlijk vooral teleurstelling. "Maar hij houdt zich vast aan het feit dat hij de beste renner in koers was. Hij kreeg na de wedstrijd ook goed nieuws uit het Bahrain Devo-kamp. En zondag staat hij met volle moed aan de start van Gent-Wevelgem."