Patrick Lefevere over topper van Soudal Quick-Step: "Whisky en sigaren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft nog nooit alcohol gedronken en ook van sigaren blijft hij ver weg. Bij een andere topper van Soudal Quick-Step is dat niet het geval.

Heel wat toppers in het wielrennen zweren bij het afwegen van hun voeding, maar ook andere zaken laten ze links liggen. Alcohol wordt tijdens het seizoen of in een belangrijke periode ook afgezworen.

Niet bij Mikel Landa, de 35-jarige Spanjaard kan daar volgens Patrick Lefevere van genieten. "Mikel is een speciale kerel die het op zijn manier doet. Een goede prof, maar soms met een sigaartje of een whisky", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere heeft daar ook geen problemen mee, het levert Landa zelf punten op in de 'Schaal van Lefevere'. Zolang het bij een glas whisky blijft en geen fles wordt. "En bij Landa is het nooit een fles."

Lefevere over zware val van Landa

De sigaren en de whisky zal Landa wellicht een tijdje links laten liggen, want veel om te vieren heeft hij niet. De Spanjaard kwam in de eerste etappe van de Giro zwaar ten val en brak daarbij een ruggenwervel.

Ook voor Patrick Lefevere moeilijk om te zien. "Ik ben niet de teergevoeligste mens op aarde, maar mijn hart bloedt als ik Mikel Landa zo hard tegen de grond zie gaan. Als ik Mikel in de ambulance zie, denk ik aan hem en niet aan de koers."