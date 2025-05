Vreemde situatie voor Niels Albert: "Heb daar geen woorden voor, heel, heel raar"

Niels Albert is al een hele tijd gestopt met koersen. Er is één iemand uit het verleden die hij ontzettend hard mist.

Niels Albert was de centrale gast in de podcast Datenight op Joe FM. Daar sprak hij over zijn relatie met zijn vrouw Valeska, maar het ging uiteindelijk ook eventjes over de koers.

Zo kwam ter sprake dat hij Christoph Roodhooft ongelofelijk mist. Vroeger, toen hij nog koerste, was Roodhooft zijn ploegleider, maar de twee zien elkaar niet meer.

“Alle mensen die rondom mij stonden toen ik koerste, zijn er nog: mijn broer, mijn ouders, mijn mechanieker... Al die mensen zie ik nog”, vertelt Albert in de podcast van Tesse Goossens.

Maar Roodhooft, die een vaderfiguur voor hem was, ziet hij niet meer. “Hij deed alles voor mij: mijn fietsen in orde zetten, alles maken... Maar door te stoppen is onze band verwaterd. Ik heb geen ruzie met hem, maar we zien elkaar ook niet meer. En als we elkaar tegenkomen is dat altijd heel raar.”

Naar de reden daartoe heeft Albert het raden. “Ik heb daar geen woorden voor. Het is heel, heel raar. Voor de rest zie ik nog heel veel mensen uit mijn carrière. En er zijn geen woorden gevallen, toch niet dat ik weet.”