Mads Pedersen domineert in de Giro, maar wil van één uitspraak niet weten

De man van het Albanese drieluik in de Giro is overduidelijk Mads Pedersen. Toch vindt de Deen niet dat hij nu beter is dan enkele weken geleden in de klassiekers.

Winst in de openingsrit, heel knap zevende in de tijdrit en opnieuw winst in de derde rit met weer de roze trui. Mads Pedersen is de man van de Giro, het verschil met bijvoorbeeld Wout van Aert is groot. De voorbereiding van Pedersen op de Giro was in tegenstelling tot die van Van Aert dan ook perfect. Na de klassiekers, Pedersen zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar en zat de Deen een week niet op de fiets. Pedersen niet in beste vorm ooit in de Giro "Daarna heb ik een paar dagen uithouding gedaan en dan twee blokjes van drie dagen met wat mijn trainer ‘spicy intervals' noemt", zegt Pedersen bij Het Nieuwsblad. Dat loont duidelijk, want hij lijkt in de vorm van zijn leven te zitten. Zelf vindt Pedersen dat wat overdreven. "Ik denk niet dat ik nu beter ben dan in Parijs-Roubaix." De eerste ritten in de Giro lagen hem ook gewoon uitstekend. Dinsdag in de eerste echte vlakke rit zal Pedersen het wellicht wat moeilijker krijgen. Dan komen sprinters zoals Kooij, Groves, Fretin, Bennett en Thijssen hem het vuur aan de schenen leggen. Zij moesten de voorbije dagen wel allemaal snel passen, terwijl Pedersen op een roze wolk aan het rijden is.





