Ploegleider Marc Reef legt uit hoe het nu écht gesteld is met Wout van Aert

Wout van Aert heeft een ontgoochelend weekend achter de rug. Maar aan de andere kant zijn dergelijke mindere prestaties ook heel erg logisch.

Wat een verschil tussen Mads Pedersen en Wout van Aert. De Deen pakte twee ritzeges en de bijbehorende leiderstrui in de Giro, voor Wout van Aert was het huilen met de pet op.

Vrijdag strandde hij op de tweede plek in de sprint na Pedersen, maar zaterdag ging hij kopje onder in de tijdrit en zondag werd het een rit met veel tijdverlies om snel te vergeten.

Nochtans leek Van Aert dicht bij het niveau van Pedersen te zitten de voorbije maanden, maar zijn virale infectie in de aanloop naar de Ronde van Italië heeft een ongelofelijk slecht effect.

“De basis van Wout is door die ziekte erg smal. Dan is het mogelijk dat je daags na een zware inspanning niet perfect herstelt”, vertelt ploegleider Marc Reef aan Het Laatste Nieuws.

“Wout is vrijdag erg diep moeten gaan om aan te klampen en te kunnen sprinten voor de zege. Vrijdag was er voor Wout en ons sprake van een positieve verrassing, zaterdag en zondag zagen we hoe het op dit moment echt is gesteld met Wout.”

Ook de komende dagen zullen nog moeilijk worden voor onze landgenoot. Goede en slechte dagen zullen zich afwisselen. Van Aert moet deze Giro gebruiken richting de rest van zijn seizoen.