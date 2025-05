'Toch meer aan de hand bij Wout van Aert? Echte oorzaak voor kwartier tijdverlies gekend'

Voor Wout van Aert is het geen gemakkelijke start van de Giro geworden. In de eerste rit kon hij nog overleven en werd hij tweede, in de tweede en derde rit werd Van Aert geconfronteerd met de realiteit.

In december, toen hij de plannen maakte voor dit jaar, droomde Wout van Aert van de roze trui in Albanië. In de eerste rit greep hij er nog net naast, in de tweede en derde rit werd die roze droom steeds meer onmogelijk.

In de tijdrit had Van Aert dé kans om roze te grijpen, maar het werd een teleurstellende 34ste plaats op 39 seconden van winnaar Tarling. En dat hakte er volgens HLN ook mentaal toch wel stevig in bij Van Aert.

Hij zou zich niet meer hebben laten masseren na de tijdrit, wat in een grote ronde gebruikelijk is na elke rit, en voor de derde rit zou Van Aert ook fysiek en mentaal niet goed uit zijn bed zijn gestapt. Er volgde zo nog een tweede offday.

Visma-Lease a Bike verwacht nog betere Van Aert in de Giro

Bij Visma-Lease a Bike is er echter geen paniek. "We weten ook dat deze wedstrijd drie weken lang is. Er komen nog veel meer kansen, zolang hij de tijd krijgt om te groeien in de koers en niet elke dag tot de limiet moet gaan", zegt ploegleider Marc Reef bij Cyclingnews.

"Op dag één moest hij vechten en voelde hij dat er iets mogelijk was, dus hij ging ervoor. Daar zagen we de gevolgen van op dag twee. Hopelijk kan zijn vorm nog wat stijgen, onder meer door de rustdag, en dan gaan we nog veel van hem zien.