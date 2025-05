Zakt Wout van Aert steeds dieper weg? Michel Wuyts trekt een harde conclusie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door allerlei omstandigheden heeft Wout van Aert nog niet kunnen winnen dit seizoen. In de vergelijkingen met andere toppers ziet Michel Wuyts hem steeds verder afdalen.

De voorbije jaren werd er in het voorjaar gesproken over 'de Grote Drie', waarmee er verwezen werd naar Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert. Dit jaar was er echter sprake van de 'Grote Twee' met Van der Poel en Pogacar.

Van der Poel won Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix, Pogacar mocht zegevieren in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van Aert bleef achter met lege handen.

Van Aert kan niet tippen aan Pogacar en Van der Poel

Ook Michel Wuyts stelt vast dat het verschil tussen Van Aert enerzijds en Van der Poel en Pogacar anderzijds groot is geworden. "De voorbije jaren werd Van Aert afgemeten aan Van der Poel. Maar hij is weg, het ruime zeepsop in", stelt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Nu wordt Van Aert afgemeten aan Pedersen. En ook dat is een karwei, want dat haalt hij op dit ogenblik niet." De Deen rijdt al het hele seizoen rond op een bijzonder hoog niveau en was na Pogacar en Van der Poel de beste dit voorjaar.

Bij Van Aert zijn er natuurlijk wel omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden. Deze winter moest hij van nul herbeginnen na zijn knieblessure in de Vuelta en net voor de Giro werd Van Aert ook ziek.