Lotto Cycling Team komt met duidelijk statement over rentree van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie is terug in het peloton. Blijkbaar ligt alles enorm gevoelig bij Lotto Cycling Team, zo is te horen bij Kurt Van de Wouwer.

De comeback van Arnaud De Lie komt eraan. Zondag is hij in de Rund um Köln van de partij, liet de ploeg Lotto Cycling Team eerder deze week al algemeen weten.

Maar over de verwachtingen houdt men zich enorm op de vlakte, want de kwestie ligt zeer delicaat, zou blijkt uit een gesprek van Kurt Van de Wouwer met WielerFlits.

Vorig jaar werd de ziekte van Lyme nog als oorzaak genoemd, maar nu komt er eigenlijk geen concrete uitleg voor het heel moeilijke voorjaar van De Lie.

“Arnaud heeft alles gedaan qua trainingsarbeid, maar wielrennen is meer dan training alleen. Het is niet genoeg om 90 procent voor je sport te leven. Wielrennen vereist 110 procent”, klonk het eerder al. “Bij Arnaud zijn bepaalde factoren en details voor verbetering vatbaar. Het is tijd om daaraan te werken.”

Herbronnen was dus de opgave. “Het gaat intussen weer beter met hem”, zegt Van de Wouwer. “Maar eerlijk gezegd willen we daar niet te veel over communiceren, om hem zeker niet te veel druk op te leggen. Dat zou niet eerlijk zijn, als hij er zo lang is uit geweest.”

Toch is men ook bijzonder hoopvol. “Vorig jaar zaten we na Gent-Wevelgem ook in zak en as, maar nadien werd hij wel Belgisch kampioen en reed hij een goede Tour de France. Daar wil ik nu meteen voor tekenen. Dat talent is niet weg. Hij wordt zeker terug de Arnaud die we kennen.”