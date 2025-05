Al vier ritten niet zichzelf: ex-renner vreest het ergste voor Wout van Aert in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wat kunnen we nog verwachten van Wout van Aert in deze Giro? Hij moest in de vijfde rit de rol lossen op vier kilometer van de streep en kwam binnen op drie minuten van Mads Pedersen.

De vijfde rit naar Matera was voor een Wout van Aert in vorm, iets wat hem op het lijf geschreven moet zijn. Maar het verhaal van Van Aert is ondertussen bekend en hij moest op vier kilometer van de streep het peloton laten rijden.

Van Aert was daarvoor al even gelost en voelde wellicht dat hij geen kans zou maken in de sprint. Hij bracht dan maar kopman Simon Yates naar voren en kon zo toch nog iets betekenen voor zijn ploegmaat.

Kan Van Aert beter worden in de Giro?

"Hij is gewoon niet goed genoeg op dit moment", stelde ook ex-renner Lars van den Berg vast bij Kop over Kop. "De eerste dag ging het nog goed, maar daarna lijkt het alleen maar slechter te worden. Ik hoop dat hij in de tweede week toch nog wat beter wordt."

Maar is dat wel mogelijk, beter worden in een grote ronde? "Ik denk dat het nog een heel moeilijk verhaal gaat worden, om er doorheen te komen", klinkt Van den Berg niet echt hoopvol. "De etappes in de Giro zijn lang en zwaar."

"Tot nu toe hebben ze ook nog geluk gehad met het weer, dat scheelt ook nog. Maar het is niet echt makkelijk om beter te worden." Probeert Visma-Lease a Bike nog een rit te winnen met Kooij met Van Aert als lead-out of wordt er straks toch al naar de Tour gekeken?