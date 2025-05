Ex-Tourwinnaar "triest" om Wout van Aert, Visma-Lease a Bike komt met duidelijke boodschap

Wout van Aert moet in de Giro afwachten hoe zijn niveau evolueert na ziekte tijdens de voorbereiding. Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas heeft medelijden met Van Aert.

In de eerste etappe van de Giro kon Wout van Aert nog standhouden in het peloton en sprinten naar de tweede plaats, maar daarna werd hij geconfronteerd met de realiteit. Hij heeft op dit moment geen topvorm te pakken door ziekte tijdens zijn voorbereiding.

In de tijdrit op dag twee moest Van Aert al meer dan een halve minuut toestaan, in de derde rit moest hij op de zware beklimming snel lossen en verloor hij meer dan een kwartier. Ook Geraint Thomas ziet dat Van Aert niet in topvorm is.

"Het is jammer om Wout zo te zien lossen, hij is niet honderd procent", zegt Thomas in zijn podcast Watts Occuring. "Het is triest om te zien, omdat het verschrikkelijk is als je in zo'n positie zit als grote renner en iedereen kijkt naar je, als je zo aan het afzien bent."

Beterschap op komst bij Van Aert?

"Je klimt, je benen ontploffen en dan heb je een tv-camera op je gezicht. Op zo'n moment ben je het liefst ergens anders. Hopelijk wordt Wout beter, hij is een vechter", stelt Thomas nog. Ploegleider Marc Reef had op dat vlak goed nieuws.

"Wout kan in de Giro groeien en voelde zich alweer beter op de rustdag. We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt. Op dit moment voelt hij zich steeds beter en er komen dagen aan dat hij voor zijn kans kan gaan, maar ook heel belangrijk kan zijn voor de ploeg", zei hij in een gesprek met Daniel Benson.